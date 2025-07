Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Eisvogel befreit

Breckerfeld (ots)

Datum: 26.07.2025/ Uhrzeit: 18:10 Uhr/ Dauer: ca. 35 Minuten/ Einsatzstelle: Parkanlage Hansering/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (cs): Ein Bürger meldete sich telefonisch am Gerätehaus der Feuerwehr Breckerfeld und berichtete von einem eingeschlossenen Vogel in einem Ablaufschacht eines Regenrückhaltebeckens. Drei ehrenamtliche Kräfte des Löschzuges Breckerfeld rückten dorthin aus. Um den Vogel zu befreien wurden zwei massive Abdeckgitter geöffnet. Der eingeschlossene Eisvogel war blitzschnell verschwunden, was die Vermutung nahelegt, dass er mit dem Schreck davongekommen ist. Der Einsatz endete nach ca. 35 Minuten mit Ankunft am Gerätehaus in Breckerfeld.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell