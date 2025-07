Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Flächenbrand im Steinbachtal und Person in Aufzug eingeschlossen

Breckerfeld (ots)

Datum: 04.07.2025/ Uhrzeit: 06:54 Uhr, 12:23 Uhr/ Dauer: ca. 90 + 45 Minuten/ Einsatzstelle: Steinbachstraße, Poststraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb): Am frühen Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem Flächenbrand in die Steinbachstraße alarmiert. Dort brannte es auf etwa 10 Quadratmetern in einem Hang und der angrenzenden Wiese. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer größtenteils erloschen und die Maßnahmen beschränkten sich auf die Nachlöscharbeiten. Hierfür wurde der betroffene Bereich mittels Waldbrandwerkzeug umgegraben und der Bereich mit Wasser abgelöscht. Nach abschließender Kontrolle mit einer Wärmebildkamera konnte der Einsatz nach ca. 1,5h beendet werden. Am Mittag wurde der Feuerwehr dann eine im Aufzug eingeschlossene Person in der Poststraße gemeldet. Die Person wurde befreit und der Aufzug außer Betrieb gesetzt. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

