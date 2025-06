Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Hubschrauber Landung

Einsatz mit Chlorgas

Breckerfeld (ots)

Datum: 12.06.2025/ Uhrzeit: 16:22 Uhr/ Dauer: ca. 170 Minuten/ Einsatzstelle: Ortsteil von Waldbauer/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Rettungshubschrauber (RTH)/ Bericht (cs): Donnerstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Breckerfeld zu einem Einsatz alarmiert. Ein Rettungshubschrauber musste landen und die Feuerwehr sollte die Landeplatzsicherung übernehmen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Verletzung der zu transportierenden Person durch Chlorgas erfolgte. Dies veranlasste die Einsatzleitung zu einer Änderung des Einsatzstichwortes. Neben der Landeplatzsicherung stand nun auch der Umgang mit dem Gas und den Folgen für die Anwohner vor Ort an. Die umliegenden Gebäude wurden geräumt und die Ursache der Gasentwicklung schließlich entsorgt. Während die Löschgruppe Zurstraße im Einsatz war, befanden sich die Kräfte der Löschgruppe Delle am Gerätehaus in Zurstraße in Bereitstellung. Nach insgesamt rund 170 Minuten endete der Einsatz mit Ankunft am Gerätehaus.

