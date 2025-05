POL-PIWFB: Anhänger gestohlen

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Vermutlich in der Nacht von Sonntag 25.05. auf Montag den 26.05.25 wurde in der Heimbachstraße in Heltersberg ein Anhänger gestohlen, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Zeugen der Tat oder Personen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Tel.: 0631-369-15499 oder E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. /piwfb

