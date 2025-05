Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am 18.05.2025 gegen 16:10 Uhr befuhr eine Gruppe von drei Motorradfahrern die B270 aus Richtung Kaiserslautern in Richtung Pirmasens. Zwischen den beiden Anschlussstellen von Waldfischbach-Burgalben kam ein, aus Richtung Pirmasens in Richtung Kaiserslautern fahrender PKW entgegen. Der PKW prallte aus bislang unbekannter Ursache gegen die Leitplanke und kam nach dem Anstoß quer auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Ein 59-Jähriger Motorradfahrer konnte die Kollision nicht mehr verhindern und prallte mit seinem Motorrad in den PKW eines 35-Jährigen. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall lebensbedrohlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der PKW-Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 50.000 Euro. Die B 270 musste aufgrund der Unfallaufnahme zwischen den beiden Anschlussstellen über vier Stunden voll gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet.

