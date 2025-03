POL-F: 250330- 0338 Frankfurt- Sachsenhausen: Hundewelpen auf Flohmarkt gerettet

Frankfurt (ots) - (rü) In den heutigen frühen Morgenstunden (Samstag, 29.03.2025) kam es in der Großen Fischerstraße, in der Battonstraße, in der Limpurgergasse sowie in der Alten Mainzer Gasse zu drei Mülltonnenbränden und einem Toilettenhausbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr sowie der eingesetzten Polizeistreifen konnten die Brände rechtzeitig ...

mehr