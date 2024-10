Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Wohnwagen-Diebstahl

Zeugen gesucht

Hügelsheim (ots)

Noch Unbekannte sollen am späten Mittwochabend gegen 22:45 Uhr den Wohnwagen eines 51-Jährigen gestohlen haben. Der Eigentümer des Wohnwagens hatte diesen in einer verschlossenen Halle in der Rheinstraße abgestellt und mit einem Deichselschloss gesichert. Durch einen GPS-Sender, welcher am Wagen angebracht war, wurde der Eigentümer über den Standortwechsel benachrichtigt und alarmierte unverzüglich den Notruf. Durch Fahndungsmaßnahmen und enger Zusammenarbeit mit der Gendarmerie konnte der Wohnwagen schließlich südlich von Schwindratzheim (Frankreich) festgestellt werden. Die noch unbekannten Täter flüchteten im Anschluss zu Fuß.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

