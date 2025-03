Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250330- 0337 Frankfurt- Westend: Bedrohung unter Nachbarn

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstagmittag (29. März 2025) erschien ein 59- Jähriger auf der Wache des 3. Polizeireviers und zeigte an, dass er morgens durch einen Nachbarn mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht worden sei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe der 59-jährige Mann noch geschlafen, als es gegen 10:00 Uhr bei ihm an der Wohnungstür geklingelt habe. Nachdem er die Tür geöffnet habe, sei er durch den Nachbarn darauf hingewiesen worden, dass er nicht so einen Lärm machen solle. Als dieser erwiderte, dass er geschlafen habe und nicht lärme, entwickelte sich ein Streitgespräch unter den Nachbarn, was darin endete, dass der sich gestört gefühlte Mann eine Waffe aus dem Hosenbund gezogen und den 59- Jährigen damit bedroht habe. Dieser habe die Tür geschlossen und die Situation somit beendet. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, bewohnt der Aggressor die Wohnung direkt unter dem Anzeigenden in einem Mehrfamilienhaus in der Eschersheimer Landstraße. Eine Richterin ordnete eine Wohnungsdurchsuchung beim Tatverdächtigen an. Die eingesetzten Beamten betraten daraufhin die betreffende Wohnung und nahmen einen 20- Jährigen fest. Eine Durchsuchung der Wohnung führte zwar nicht zum Auffinden der besagten Waffe, allerdings fanden die Polizisten eine Verpackung des möglichen Tatmittels, sodass es sich hierbei um eine Pfefferpistole gehandelt haben dürfte. Der 20- Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell