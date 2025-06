Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: LKW verliert Gasflaschen

Datum: 10.06.2025/ Uhrzeit: 11:18 Uhr/ Dauer: ca. 45 Minuten/ Einsatzstelle: Frankfurter Straße/ Einheiten: LZ Breckerfeld, LG Delle, LG Zurstraße, Rettungsdienst, Polizei

Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem gemeldeten Gasaustritt in die Frankfurter Straße alarmiert. Die Lage vor Ort stellte sich als ungewöhnlich dar: Ein mit Gasflaschen beladener LKW hatte im Kreisverkehr zwei Gasflaschen verloren, die in der Einfahrt eines Industriebetriebes zum Liegen kamen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten die beiden Gasflaschen umgehend. Es konnte schnell Entwarnung gegeben werden, da keine sichtbaren Beschädigungen an den Flaschen festgestellt wurden und auch von der restlichen Ladung des LKWs keine weiteren Gefahren ausgingen.

