FW-EN: Brandeinsätze und massive Ölspur in Breckerfeld

Breckerfeld (ots)

Datum: 26.05.2025/ Einsatzstelle: Hagener Straße, Schützenstraße, Neue Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße, Feuerwehr Ennepetal/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb): Die Leitstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises alarmierte die Feuerwehr Breckerfeld am Montagmorgen gegen 07:40 Uhr zu einer Ölspur im Bereich Hagener Straße und Alte Schützenstraße. Ein LKW hatte hier Betriebsmittel verloren und die Fahrbahn massiv verunreinigt. Die Fahrbahn wurde einseitig gesperrt, die Betriebsmittelspur abgestreut und ein Entsorgungsfachbetrieb zur Beseitigung angefordert. Gegen 10:45 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Industriebtriebes in der Schützenstraße einen entwickelten Brand in einer Filteranlage. Aufgrund des Alarmstichwortes wurden daraufhin alle drei Einheiten der Feuerwehr Breckerfeld, sowie ein Löschzug der Feuerwehr Ennepetal alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle Mitarbeiter das Gebäude bereits verlassen. Sie wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Nachfolgende medizinische Maßnahmen waren nicht notwendig. Zu Beginn waren das Untergeschoß und im Einsatzverlauf weitere Teile des Gebäudes stark verraucht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle und die Filteranlage ins Freie verbracht. Feuerwehrtrupps unter Atemschutz kontrollierten anschließend die Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera und Entrauchten das gesamte Gebäude weitestgehend. Der Einsatz konnte nach etwa 2 ¼ Stunden beendet werden. Gegen 13:50 Uhr ging ein weiterer Notruf in der Kreisleitstelle ein. In der Neue Straße wurde ein Kellerbrand gemeldet. Hier war Brandgut beim Verbrennen einzelner Laubreste und Unkraut in einem Kellerfensterschacht eines Wohn- und Geschäftshauses geraten und hatte das Fenster in Brand gesetzt. Die Feuerwehr leitete die Brandbekämpfung von außen ein. Da der Brand sich jedoch bereits in einen Zwischenraum des Fensters ausgebreitet hatte, mussten weitere Löschmaßnahmen mit einem speziellen Löschsystem (Fognail) vorgenommen werden. Diese Löschlanze (oder Löschnagel) kommt an schwer zugänglichen Stellen zum Einsatz. Hier war der Einsatz nach etwa 2 Stunden mit Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei beendet. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

