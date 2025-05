Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Überörtliche Hilfe - Grundschutz sichern

Breckerfeld (ots)

Datum: 25.05.2025/ Uhrzeit: 03:40 Uhr/ Dauer: ca. 240 Minuten/ Einsatzstelle: Hauptwache in Schwelm/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Am frühen Sonntagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Breckerfeld zu einem Einsatz alarmiert. Durch einen Brandeinsatz im Schwelmer Stadtgebiet waren die Einheiten aus Schwelm und Unterstützung aus Ennepetal, Gevelsberg und Sprockhövel gebunden. Ein Löschfahrzeug aus Breckerfeld und eine Drehleiter aus Sprockhövel rückten daher zur Wache in Schwelm aus, um dort den Grundschutz sicher zu stellen. Einen eigenen Einsatz bekamen die ehrenamtlichen Feuerwehrleute dort nicht. Nachdem ein Fahrzeug aus Schwelm wieder in der Wache bereitstand, konnte die Heimfahrt erfolgen. Der Einsatz endete mit Ankunft am Gerätehaus in Zurstraße nach rund vier Stunden.

