Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Lande5platzsicherung für Rettungshubschrauber

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Breckerfeld (ots)

Datum: 04.05.2025/ Uhrzeit: 11:13 Uhr/ Dauer: 47 Minuten/ Einsatzstelle: Neuenloh/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Polizei/ RTW/ RTH/ Bericht (lb): Am Sonntagmittag, um 11:13 Uhr, wurde die Löschgruppe Delle der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld nach Neuenloh zur Sicherung der Landung eines Rettungshubschraubers alarmiert. Die ehrenamtlichen Kräfte waren ersteintreffend. Sie kümmerten sich um ein Kind, welches aus einem Stehhilfe-Lernturm gestürzt war, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Da kein bodengebundener Notarzt verfügbar war, wurde ein Notarzt mit dem Hubschrauber zur Einsatzstelle beordert. Die Landung und den Start sicherten die Kräfte der Feuerwehr ab. Das Kind wurde vorsorglich, zur Kontrolle, mit dem Rettungswagen in ein Krankhaus gebracht. Die mitalarmierte Polizei erkundigte sich vor Ort, was passiert war und konnte ohne weitere Maßnahmen einrücken. Nach Start des Hubschraubers konnte auch die Feuerwehr den Einsatz abschließen und wieder ins Gerätehaus einrücken. Der Einsatz war um 12 Uhr beendet. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell