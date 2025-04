Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Bus

Breckerfeld (ots)

Datum: 28.04.2025/ Uhrzeit: 13:09 Uhr/ Dauer: 1 Stunde 51 Minuten/ Einsatzstelle: Deller Straße/ Obernheede/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Polizei/ RTW/ NEF / RTH/ Bericht (lb): Am Montagmittag, um 13:09 Uhr, wurde die Löschgruppe Delle der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld zu einer Landeplatzsicherung für einen Rettungshubschrauber alarmiert. Im Kreuzungsbereich Deller Straße und Obernheede war es zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Bus gekommen. Die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr halfen dem Rettungsdienst und Notarzt bei der Versorgung des verletzten Fahrradfahrers und sperrten den Kreuzungsbereich ab. Außerdem sicherten sie den Landeplatz des Rettungshubschraubers im Bereich Obernheede während der Landung und des Starts des Hubschraubers ab. Der schwer verletzte Radfahrer wurde schlussendlich mit dem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei aus Dortmund nahm den Unfall auf. Die Einsatzstelle konnte von der Feuerwehr an die Polizei übergeben werden. Die Sperrung der Straße dauerte nach Ende des Feuerwehreinsatzes, noch für die Dauer der Unfallaufnahme, an. Für die Feuerwehr endete der Einsatz, mit der Ankunft im Deller Gerätehaus, um 15:00 Uhr. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

