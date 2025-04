Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Ente in Notlage

Datum: 23.04.2025/ Uhrzeit 09:47 - 10:35/ Einsatzstelle: Klärwerk Breckerfeld Stichwort: Tier in Notlage

Am Mittwochvormittag wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem Tier in Notlage im Klärwerk Breckerfeld alarmiert. Eine Ente befand sich im Rand eines Klärbehälters und konnte diesen nicht eigenständig wieder verlassen. Die Feuerwehr Breckerfeld fing die Ente schonend mittels Kescher ein und entließ diese sichtbar erleichtert an einem angrenzenden Bach in die Freiheit.

