Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Unterstützung Rettungsdienst - verletzte Person aus Wald gerettet

Breckerfeld (ots)

Datum: 05.04.2025/ Uhrzeit: 18:27 Uhr/ Dauer: 40 Minuten/ Einsatzstelle: Waldstück Windhagen/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungsdienst/ Bericht (hb): Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld am Samstagabend in die Wahnscheiderstraße alarmiert. Eine Person mit Beinverletzung, die in einem Waldstück unterhalb der Sport- und Freizeitanlage bereits vom Rettungsdienst versorgt wurde, musste aus dem unwegsamen Gelände zum nächsten befahrbaren Weg und von dort aus zum Rettungswagen transportiert werden. Der Einsatz für die Feuerwehr konnte nach etwa 40 Minuten beendet werden.

