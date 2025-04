Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall L699

Bild-Infos

Download

Breckerfeld (ots)

Datum: 22.04.2025/ Uhrzeit: 17:45 Uhr/ Dauer: ca. 1 Stunde/ Einsatzstelle: L699/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungsdienst/ Polizei/

Bericht (hb): Auf der L699 im oberen Kurvenbereich der Ennepetalsperre kam es am Dienstagnachmittag zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers. Dieser kam in Fahrtrichtung Breckerfeld aus unklarer Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Zaun und verletzte sich dabei schwer. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten den 23-jährigen zusammen mit Ersthelfer und brachten ihn zum Rettungswagen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzstelle musste für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell