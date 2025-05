FW-EN: Verkehrsunfall Prioreier Straße

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Breckerfeld (ots)

Datum: 02-05-2025/ Uhrzeit: 13:03 Uhr/ Dauer: ca. 75 Minuten/ Einsatzstelle: Prioreier Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungshubschrauber (RTH), Rettungsdienst (RD)/ Polizei/ Bericht (hb): Am Freitagmittag wurde die Feuerwehr Breckerfeld mit Stadtalarm zu einem Motorradunfall auf der Prioreier Straße alarmiert. Ein Motorradfahrer war in einer Linkskurve verunfallt und im Buschwerk eines Steilhanges schwer verletzt zum Liegen gekommen. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung des 39-jährigen Mannes, entfernte das Buschwerk und bereitete die Rettung aus dem Hang vor. Hierfür wurde eine Schleifkorbtrage mit Leinen oberhalb des Hanges gesichert und über eine ausgelegte Leiter schonend zur Straße abgelassen. Ein ebenfalls alarmierter Rettungshubschrauber war an der Einsatzstelle nicht mehr erforderlich und konnte den Flug abbrechen. Abschließend wurde die Einsatzstelle aufgeräumt und an die Polizei übergeben. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

