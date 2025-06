Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Datum: 01.06.2025/ Einsatzstelle: L699, Ennepetalsperre Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Polizei/

Breckerfeld (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde um 18:31 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln in Holthausen alarmiert.

Ereignisort war eine Linkskurve, in der ein Motorradfahrer alleinverunfallte. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Das Motorrad kam nach außen von der Fahrbahn ab und rutschte in einen etwa einen Meter tiefer gelegenen Graben. Durch den Aufprall wurde der Motor des Krades beschädigt, woraufhin Öl austrat. Das Öl verteilte sich in der Folge über einen kleinen Bachlauf in Richtung Ennepe.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr leiteten umgehend Maßnahmen zur Eindämmung der Gewässerverunreinigung ein. Zunächst wurde der unmittelbare Bereich um das verunfallte Motorrad mit Bindemittel abgestreut. Um einen weiteren Eintrag von Öl in den Bach zu verhindern, wurde das Motorrad anschließend manuell aus dem Graben geborgen. Des Weiteren wurde dem Bachlauf folgend, unterhalb der Unfallstelle, schwimmfähiges Ölbindemittel ausgebracht, um eventuell vorhandene Ölreste zu binden.

Aufgrund der Lage des Unfallortes in einem Wasserschutzgebiet wurde die zuständige untere Wasserbehörde hinzugezogen. Nach deren Begutachtung und in Abstimmung mit der Behörde waren keine weiteren Maßnahmen seitens der Feuerwehr erforderlich. Der Einsatz konnte um 20:30 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell