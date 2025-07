Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Ausgelöster CO-Warnmelder und defekte Solaranlage

Breckerfeld (ots)

Datum: 01.07.2025/ Uhrzeit: 19:23/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: Klingenweg/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgrupe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungsdienst (RD)/ Polizei/

Bericht (hb): Im Klingenweg meldeten Anwohner eines Mehrparteienhauses am Dienstagabend einen ausgelösten CO-Warnmelder im Keller. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren bereits alle Bewohner aus dem Gebäude raus. Messungen durch die Feuerwehr ergaben einen erhöhten Wert, woraufhin der Energieversorger angefordert wurde. Auch dessen Messungen bestätigten die erhöhte Konzentration. Die Heizungsanlage wurde außer Betrieb genommen und das Gebäude gelüftet. Eine Fachfirma wird zur Instandsetzung der Heizung durch den Eigentümer beauftragt.

Zuvor wurde der Feuerwehr Breckerfeld am späten Nachmittag ein Wohnungsbrand am Heider Kopf gemeldet. Hier stellte sich schnell heraus, dass es sich um einen Defekt in der Solarthermie-Anlage des Gebäudes handelt, wodurch es zu einer erheblichen Dampfentwicklung im Kellergeschoß kam. Hier waren keine Maßnahmen durch die Feuerwehr notwendig.

