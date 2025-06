FW-EN: Waschbärenfamilie im Kamin und gemeldeter Waldbrand

Breckerfeld (ots) - Datum: 10.06.2025/ Uhrzeit: 11:18 Uhr/ Dauer: ca. 45 Minuten/ Einsatzstelle: Frankfurter Straße/ Einheiten: LZ Breckerfeld, LG Delle, LG Zurstraße, Rettungsdienst, Polizei Bericht (pk): Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem gemeldeten Gasaustritt in die Frankfurter Straße alarmiert. Die Lage vor Ort stellte sich als ungewöhnlich dar: Ein mit Gasflaschen beladener LKW hatte im Kreisverkehr zwei Gasflaschen verloren, die in der ...

mehr