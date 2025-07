Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Zeugen gesucht (Korrektur der Tatzeit)

Landkreis Wittmund (ots)

Wittmund - Zeugen gesucht

Der Vorfall beim Bürgermarkt in Wittmund hat sich in der Nacht zu Samstag gegen 3 Uhr ereignet, nicht in der Nacht zu Sonntag.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell