Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Zeugen gesucht

Esens - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubdelikts, welches sich in der Nacht zu Sonntag während des Bürgermarkts in Wittmund ereignet hat. Ein 16-Jähriger kam nach derzeitigem Erkenntnisstand gegen 3 Uhr fußläufig von einem Geldinstitut an der Drostenstraße und wollte über den rückwärtigen Parkplatz zurück zum Marktplatz laufen. Zwei bislang Unbekannte sollen den Jugendlichen plötzlich körperlich angegriffen und zur Herausgabe von Wertsachen aufgefordert haben. Die Täter erlangten eine Geldbörse und flüchteten in Richtung Marktplatz. Sie werden beschrieben als etwa 17 bis 25 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Einer von ihnen soll eher kräftig gewesen sein mit einem runden Gesicht. Er hatte kurzgeschorene Haare und trug ein graues T-Shirt. Der zweite hatte eher eine normale Statur. Die Polizei bittet um Hinweise zu den beschriebenen Personen unter 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag in Esens. Eine 56 Jahre alte Ford-Fahrerin war gegen 16.15 Uhr auf der L6 aus Bensersiel kommend in Fahrtrichtung unterwegs und wollte in die Siebet-Attena-Straße abbiegen. Hierfür musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Autofahrer mit kleinem Anhänger erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den Ford auf. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Fahrer des Pkw-Gespanns. Er soll ein weißes Fahrzeug mit Auricher Städtekennung gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Esens unter 04971 926500 entgegen.

