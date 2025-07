Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Brennender Mülleimer an Bushaltestelle

Breckerfeld (ots)

Datum: 12.07.2025/ Uhrzeit: 15:59 Uhr/ Dauer: 30 Minuten/ Einsatzstelle: Hauptstraße/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (lb): Am Samstagnachmittag, um 15:59 Uhr, wurde die Löschgruppe Zurstraße, der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld, zu einem Kleinbrand in der Hauptstraße alarmiert. Eine aufmerksame Autofahrerin hatte, im Vorbeifahren, einen brennenden Mülleimer an einer Bushaltestelle bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte konnte dies bestätigt werden. Mit Hilfe eines Kleinlöschgerätes wurde der Brand schnell gelöscht. Für die Feuerwehr endete somit der Einsatz, mit der Ankunft im Gerätehaus Zurstraße, um 16:29 Uhr.

