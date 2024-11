Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Börtlingen - Airbags lösen aus

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag in Börtlingen.

Ulm (ots)

Gegen 9.45 Uhr fuhr der 43-Jährige aus der Silcherstraße nach links in die Hauptstraße ein. Dabei übersah der Fahrer des Mercedes einen in Richtung Ortsmitte fahrenden Dacia. Der 62-jährige Dacia Fahrer versuchte noch auszuweichen. Das misslang und die Fahrzeuge kollidierten. Der Dacia kam nach links ab und fuhr auf ein unbebautes Grundstück. Durch den Unfall lösten seine Airbags aus. Der 62-Jährige und seine Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

+++++++ 2317135 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell