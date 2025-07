FW-EN: Wache besetzen - Überörtliche Hilfe

Breckerfeld (ots) - Datum: 12.07.2025/ Uhrzeit: 15:59 Uhr/ Dauer: 30 Minuten/ Einsatzstelle: Hauptstraße/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (lb): Am Samstagnachmittag, um 15:59 Uhr, wurde die Löschgruppe Zurstraße, der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld, zu einem Kleinbrand in der Hauptstraße alarmiert. Eine aufmerksame Autofahrerin hatte, im Vorbeifahren, einen brennenden Mülleimer an einer Bushaltestelle ...

