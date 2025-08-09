Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Tragehilfe für den Rettungsdienst

Breckerfeld (ots)

Datum: 08.08.2025/ Uhrzeit: 17:53 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: Waldgebiet hinter Waldbauer-Heide/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF)/ Bericht (cs): Zu einem Einsatz "Tragehilfe für den Rettungsdienst" wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld am Freitagabend alarmiert. Eine Person befand sich in einem Waldstück und hatte sich am Fuß verletzt. Die Besatzung mit dem geländegängigen Kleineinsatzfahrzeug der Feuerwehr machte die verletzte Person ausfindig und betreute sie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Die Kameraden unterstützen auch beim Transport zum Rettungswagen. Der Einsatz konnte nach ca. 90 Minuten mit dem Eintreffen im Gerätehaus beendet werden. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

