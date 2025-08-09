PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Tragehilfe für den Rettungsdienst

Breckerfeld (ots)

Datum:		08.08.2025/
Uhrzeit:	17:53 Uhr/
Dauer:		ca. 90 Minuten/
Einsatzstelle:	Waldgebiet hinter Waldbauer-Heide/
Einheiten:	Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ 
Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF)/

Bericht (cs): Zu einem Einsatz "Tragehilfe für den Rettungsdienst" 
wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld am Freitagabend
alarmiert. Eine Person befand sich in einem Waldstück und hatte sich 
am Fuß verletzt. Die Besatzung mit dem geländegängigen 
Kleineinsatzfahrzeug der Feuerwehr machte die verletzte Person 
ausfindig und betreute sie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. 
Die Kameraden unterstützen auch beim Transport zum Rettungswagen. Der
Einsatz konnte nach ca. 90 Minuten mit dem Eintreffen im Gerätehaus 
beendet werden.

*** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf 
unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die 
Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede 
weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer 
schriftlichen Genehmigung. ***

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressesprecherin
Claudia Schilling
Telefon: 0170 8542075
E-Mail: claudia.schilling@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

