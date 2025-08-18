Polizei Aachen

POL-AC: Auto kollidiert mit Fußgängern - drei Verletzte

Aachen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Brand sind am späten Freitagnachmittag (15.08.25) drei Menschen verletzt worden, ein Baby schwer.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Autofahrer gegen 17:20 Uhr aus Richtung Kornelimünster in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, als er mit seinem Fahrzeug nach links in die Ringstraße abbog. Dabei übersah er offensichtlich drei Menschen, die sich gerade auf der Fußgängerfurt befanden. Trotz Vollbremsung seines Wagens konnte der Mann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 32-jährige Aachenerin, ihr fünf Monate altes Baby und ein 15-jähriges Mädchen aus Baesweiler stürzten und verletzten sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Im Krankenhaus konnte eine Lebensgefahr des Babys ausgeschlossen werden. Der 91-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. Ein freiwilliger Atemalkohol- und Drogenvortest verlief negativ.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen: unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell