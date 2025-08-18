PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Auto kollidiert mit Fußgängern - drei Verletzte

Aachen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Brand sind am späten Freitagnachmittag (15.08.25) drei Menschen verletzt worden, ein Baby schwer.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Autofahrer gegen 17:20 Uhr aus Richtung Kornelimünster in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, als er mit seinem Fahrzeug nach links in die Ringstraße abbog. Dabei übersah er offensichtlich drei Menschen, die sich gerade auf der Fußgängerfurt befanden. Trotz Vollbremsung seines Wagens konnte der Mann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 32-jährige Aachenerin, ihr fünf Monate altes Baby und ein 15-jähriges Mädchen aus Baesweiler stürzten und verletzten sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Im Krankenhaus konnte eine Lebensgefahr des Babys ausgeschlossen werden. Der 91-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. Ein freiwilliger Atemalkohol- und Drogenvortest verlief negativ.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen: unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 11:04

    POL-AC: Kontrolle verloren - Alleinunfall eines Motorradfahrers

    Eifel/ Roetgen/ Simmerath (ots) - Bei einem Unfall auf der Hahner Straße (L12) ist am Sonntagmittag (17.08.25) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann war auf seinem Motorrad kurz nach 13 Uhr zwischen Roetgen-Mulartshütte und Simmerath-Lammersdorf unterwegs gewesen, als er aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Der ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 09:37

    POL-AC: Verkehrskontrollen in der Eifel - Fahrverbote drohen

    StädteRegion Aachen/ Eifel (ots) - Am vergangenen Samstag (16.08.25) hat der Verkehrsdienst der Polizei Aachen erneut umfangreiche Kontrollen in der Eifel durchgeführt: dieses Mal mit Unterstützung eines VUP/O-Teams (Verkehrsunfallprävention/ Opferschutz). Kontrollen fanden zum Beispiel an der B 258 in Monschau, auf den Fahrstreifen rund um den Rursee sowie in Steckenborn und Woffelsbach statt, wo man vor allem die ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 14:20

    POL-AC: Täter nach Diebstahl durch Polizeihunde gestellt

    Alsdorf (ots) - In der vergangenen Nacht von Donnerstag auf Freitag (15.08.2025) ist es auf dem Gelände eines Getränkehandels in Alsdorf/Schaufenberg zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein aufmerksamer Anwohner gegen 02:45 Uhr zwei männliche Personen, die die Zaunanlage des Firmengeländes überkletterten. Die beiden Männer entwendeten zwei leere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren