Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnungseinbruch in Höhn

Höhn (ots)

Unbekannte Täter nutzten am vergangenen Wochenende die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses aus und verübten im Zeitraum 18.07.2025, 19:45 Uhr - 20.07.2025, 15: 00 Uhr in der Markstraße in 56462 Höhn einen Wohnungseinbruch. Mittels Aufhebeln einer rückwärtigen Terrassentür gelangten die Täter ins Haus und entwendeten sodann zielgerichtet Schmuck. Hinweise werden bei der Polizei Westerburg unter der Rufnummer 02663/9805-5 entgegengenommen.

