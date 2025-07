Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Einbruch in Spielothek

Schüttorf (ots)

In Schüttorf sind in der Nacht zum heutigen Samstag bislang unbekannte Täter gegen 3:45 Uhr in eine Spielothek an der Industriestraße eingebrochen. Sie beschädigten eine Tür und gelangten so in das Objekt. Vermutlich wurden die Täter durch die ausgelöste Alarmanlage bei der Tat gestört und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden.

