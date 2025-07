POL-EL: Lingen - Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Renkenberge (ots) - In der Nacht zu Dienstag haben bislang unbekannte Täter gegen 2:54 Uhr die befestigte Geldkassette aus einem Verkaufsstand an der Rosenstraße in Renkenberge entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 450 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna ...

