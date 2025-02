POL-BI: Schwertransport mit 68-Tonnen-Bagger fällt durch zahlreiche Verstöße auf

Polizei Bielefeld

Schwertransport mit 68-Tonnen-Bagger fällt durch zahlreiche Verstöße auf

Bielefeld

CS / Bielefeld / Kirchlengern / A 30 - Am Montag, 24.02.2025, kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei Bielefeld auf der A 30 im Raum Kirchlengern einen Groß- und Schwertransport mit einem Großbagger, welcher nicht angemeldet oder besonders gesichert war. Zudem wurden über 100 Lenk- und Ruhezeitverstöße festgestellt.

Gegen Mittag befuhr der 32-jährige Firmeninhaber den Schwertransporter auf der A 30 in Fahrtrichtung Hannover, als er den Spezialisten der Autobahnpolizei Bielefeld für Schwerlastkontrollen auffiel. Für den Schwertransport lag keine Genehmigung vor. Der Bagger wurde lediglich von einem Spanngurt gehalten, damit nicht ordnungsgemäß gesichert und der Transport um ca. 14 Tonnen überladen.

Der Fahrer missachtete in einem Zeitraum von 56 Tagen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten. Die Fahrt hätte nur zur Nachtzeit stattfinden dürfen und die Autobahn A 30 war als Fahrtstrecke so nicht erlaubt. Da er am nächsten Tag in den Urlaub fahren wollte, nahm er die kürzeste Strecke. Er sparte sich damit ca. 230 km und 3 Stunden Fahrzeit. Der Geschäftsinhaber nahm somit auch in Kauf auf der kürzesten Route, nicht für solch hohe Gewichte ausgelegte marode Brücken, zu befahren. Insgesamt hatte der Transporter ein Gesamtgewicht von ca. 114 Tonnen.

Der Fahrer kam auf insgesamt 105 Lenk- und Ruhezeitverstöße. An drei Tagen fuhr er komplett ohne die vorgeschriebene Fahrerkarte. Alleine die angedrohten Bußgelder bezüglich der Lenk- und Ruhezeitverstöße belaufen sich auf fast 60000 Euro.

Da die Fahrt weder angemeldet noch genehmigt, der schwere Raupenbagger nicht ordentlich gesichert und das Gespann um fast 14 Tonnen überladen war, wurde die Fahrt an Ort und Stelle beendet und die Weiterfahrt untersagt.

