POL-BI: Vierte gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Mordkommission ermittelt nach Schüssen in der Bielefelder Innenstadt

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Stieghorst - Beamte des Betrugskommissariats suchen eine Frau, die bereits am Freitag, 24.02.2023, bei einem Privatkauf Gold in einem sechsstelligen Wert erbeutete, indem sie unbemerkt zwei Pakete vertauschte. Die gesuchte Frau traf sich am Freitagvormittag, gegen 10:30 Uhr mit einem 56-jährigen Bielefelder in einem Gebäude an der Schneidemühler Straße. Der Bielefelder hatte zuvor ...

