Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Täter macht keine Beute

Nordhorn (ots)

Am Freitagabend kam es zu einem versuchten Raub auf einen Imbiss an der Denekamper Straße in Nordhorn. Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 20:54 Uhr den Imbiss und forderte von der 57-jährigen Mitarbeiterin unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Als die Frau aus dem hinteren Bereich des Imbisses flüchtete, verließ auch der Täter ohne Beute das Lokal. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Der Täter wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Er hat kurzes, dunkelblondes Haar und trug eine Jeans sowie einen dunklen Pullover und dunkle Sneaker. Maskiert war er vermutlich mit einem dunklen Schal. Zudem trug der Täter einen dunklen Rucksack bei sich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

