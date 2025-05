POL-KLE: Kleve - Garage gewaltsam geöffnet: Unbekannter Täter entwendet gelbes Motorrad

Straelen (ots) - Am Montag (19. Mai 2025) gegen 20:27 Uhr kam es an der Kiewittstraße in Straelen-Herongen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Audi A1 und einer Fußgängerin. Die Fahrerin des Audi hatte die Kiewittstraße aus Richtung Wachtendonk in Richtung Herongen befahren. In Höhe der Hausnummer ...

mehr