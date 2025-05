POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Bagger aufgebrochen - Zeugenhinweise erbeten

Maulbronn (ots) - Wenig Beute, dafür höherer Sachschaden - so lässt sich die Bilanz eines Einbruchs in ein Schulgebäude Ende letzter Woche zusammenfassen. Nach derzeitigem Sachstand gelangten Unbekannte zwischen Mittwoch, 30.04.2025, 14:00 Uhr und Montag, 05.05.2025, 07:00 Uhr, über ein Fenster ins Innere der in der Stuttgarter Straße gelegenen Schule und ...

