POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - B 294: Polizei überwacht Geschwindigkeit - Großteil hält sich an die Verkehrsregeln

Neuhausen (ots) - Unbekannte sind über das Wochenende in ein Haus in Hamberg einbrochen und haben dieses vollständig durchsucht. Offenbar sind sie aber ohne Diebesgut geflüchtet. Zwischen Samstag und Montag gelangten die Täter über die Kellerfenster in das in der Richard-Wagner-Straße gelegene Einfamilienhaus und suchten dort auf mehreren Stockwerke Wertgegenstände. Im Inneren wurde sämtliches Inventar aufgemacht ...

mehr