POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Einbruch in Wohnhaus

Birkenfeld (ots) - Zwischen Mittwoch und Montag, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 07:30 Uhr, sind Unbekannte auf das Baustellengelände in der Hauptstraße in Birkenfeld eingedrungen. Bislang unbekannte Täter überwanden zunächst einen Bauzaun und gelangten so auf das Baustellengelände. Vor Ort brachen sie mehrere Türen auf und betraten verschiedene Räumlichkeiten. ...

