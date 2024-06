Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeieinsatz an Schule

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am heutigen Morgen, 10.06.2024, gegen 09:50 Uhr, erhielt die Polizei den Hinweis auf eine mögliche Gefährdungslage in einer Schule in der Bromberger Straße in Hildesheim. Daraufhin wurden alle verfügbaren Funkstreifenwagenbesatzungen zum Einsatzort entsandt. Die Mehrzahl der Schüler und der Lehrkräfte hatten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen.

Bei der Absuche des Objektes wurden keine Hinweise zu einer Gefährdungslage innerhalb der Schule festgestellt. Es handelte sich um einen Fehlalarm.

