Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter E-Scooter-Fahrer in Hessler

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen Hessler am Montag, 20. November 2023, wurde ein E-Scooter-Fahrer schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein 53-jähriger Gelsenkirchener fuhr mit seinem Auto gegen 17.20 Uhr auf der Grothusstraße in Richtung Lockhofstraße und bog links in die Asbeckstraße ein. Zeitgleich überquerte ein 15-jähriger Gelsenkirchener auf seinem E-Scooter die Fußgängerfurt an der Grothusstraße/Asbeckstraße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem jugendlichen E-Scooter-Fahrer und dem Auto. Der 15-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Schwerverletzte über eine rote Fußgängerampel und achtete nach eigener Aussage nicht auf den Verkehr. Die Ermittlungen dauern weiter an.

