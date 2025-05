Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Tresor aus Einfamilienhaus entwendet: Zeugen im Rahmen der Ermittlungen gesucht

Wachtendonk (ots)

Am Donnerstag (22. Mai 2025) kam es zwischen 16:50 Uhr und 22:30 Uhr an der Straße "Auf dem Hagh" in Wachtendonk zu einem Einbruch. Unbekannte Täter beschädigten mehrere Türen eines Einfamilienhauses und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Diese durchsuchten die Täter und entwendeten einen grauen, etwa 1m hohen und 50cm breiten, Tresor. In diesem hatte sich zum Tatzeitpunkt u.a. Bargeld sowie Schmuck befunden, wodurch der Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag beziffert werden kann.

Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

