Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - 19-jähriger Autofahrer leicht verletzt bei Alleinunfall auf der Nimweger Straße

Verdacht auf Alkohol am Steuer

Kleve (ots)

Am Donnerstag (22. Mai 2025) gegen 01:12 Uhr kam es an der Nimweger Straße zwischen Kleve und Kranenburg zu einem Alleinunfall eines 19-jährigen Kranenburgers. Er war mit seinem Audi A5 Sportback von Kleve kommend in Richtung Kranenburg in einer langgezogenen Rechtskurve in Höhe des ehemaligen Truppenübungsplatzes nach links von der Fahrbahn abgekommen, touchierte mehrere Bäume, einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Audi wurde stark beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste daher geborgen und abgeschleppt werden. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Daher wurde dem 19-Jährigen eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.(sp)

