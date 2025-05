Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall in Herongen zwischen Pkw und Fußgängerin

Unfallzeugen gesucht

Straelen (ots)

Am Montag (19. Mai 2025) gegen 20:27 Uhr kam es an der Kiewittstraße in Straelen-Herongen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Audi A1 und einer Fußgängerin. Die Fahrerin des Audi hatte die Kiewittstraße aus Richtung Wachtendonk in Richtung Herongen befahren. In Höhe der Hausnummer 19 stieß sie unvermittelt mit einer Fußgängerin auf der Fahrbahn zusammen, diese wurde dabei leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Ermittlungen des Verkehrskommissariates der Polizei in Geldern konnte bisher nicht eindeutig geklärt werden, aus welcher Richtung die Fußgängerin die Straße gequert hat. Es gibt Angaben darüber, dass sich mehrere Personen in unmittelbarer Nähe am Straßenrand befunden haben sollen und eventuelle wichtige Zeugen dieses Verkehrsunfalles sein könnten. Diese Personen oder auch andere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell