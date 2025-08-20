Polizei Aachen

POL-AC: Tatverdächtige nach versuchtem Rollerdiebstahl gestellt

Aachen (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei in der vergangenen Nacht (20.08.2025) zwei Tatverdächtige eines versuchten Rollerdiebstahls stellen. Einer von beiden wurde vorläufig festgenommen.

Der Zeuge hatte gegen 2 Uhr zwei Personen dabei beobachtet, wie diese sich an einem geparkten Roller zu schaffen machten, der in der Viktoriaallee stand. Als er schließlich ein lautes Geräusch hörte, rief er die Polizei und ging auf die beiden Personen zu. Diese liefen in Richtung Turpinstraße davon.

Ein Team der Diensthundeführerstaffel der Polizei Aachen traf zwei Verdächtige, die auf die Personenbeschreibung passten, wenige Minuten später in der Turpinstraße an. Der eine - ein 18-Jähriger - wurde vorläufig festgenommen, er hat keinen festen Wohnsitz. Der andere - ein 19-Jähriger aus Aachen - wurde nach Personalienfeststellung und Durchsuchung vor Ort entlassen.

Gegen beide ermittelt nun die Kriminalpolizei Aachen wegen des versuchten besonders schweren Falles des Diebstahls. Die Besitzerin des Rollers wurde über die Beschädigung am Schloss informiert. (kg)

