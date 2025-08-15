Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Kunde torkelt - Angestellte ruft Polizei

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, fiel einer Tankstellenmitarbeiterin in der Hollager Straße ein offenbar stark alkoholisierter Kunde auf. Der Mann war mit dem Auto zur Tankstelle gefahren, zeigte einen unsicheren Gang und sprach verwaschen. Die alarmierte Polizei traf den 65-Jährigen wenig später an seiner Wohnanschrift an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Dem Autofahrer wurden Blutproben entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

