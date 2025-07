POL-OH: Einbruch in Tierpark

Fulda (ots) - Alleinunfall einer E-Bike-Fahrerin mit Personenschaden Am Mittwoch, den 02.07.2025, kam es gegen 18:50 Uhr in Poppenhausen in der Nähe des Ortsteils Gackenhof zu einem Alleinunfall einer E-Bike-Fahrerin. Konkret befuhr die 45-jährige Frau die Straße "Steinbruch" in Fahrtrichtung der L3330. Im Weiteren übersah die E-Bike-Fahrerin eine Fahrbahnunebenheit, bremste stark und stürzte in der Folge ohne ...

