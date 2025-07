Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld-Petersberg. Am Dienstag (01.07.), gegen 13.35 Uhr, befuhr ein Opel-Corsa-Fahrer aus Bad Hersfeld (18 J.) die B 62 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Bad Hersfeld-Sorga. In Höhe der B 62, Am Wilhelmshof, wollte ein Opel-Corsa-Fahrer aus Schenklengsfeld (85 J.) aus einem Grundstück auf die B 62 in Fahrtrichtung Bad Hersfeld nach links einbiegen. Dabei kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge - Sachschaden rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallfluchten

Rotenburg. Am Dienstag (01.07.) in der Zeit von 15 bis 20.15 Uhr, parkte ein Ford-Corsa-Fahrer aus Rotenburg auf dem Parkplatz des Waldschwimmbades in der Straße "Im Heienbach". Als der Fahrer zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden im Bereich der Beifahrerseite hinten fest. Der Radkasten sowie die Tankklappe waren nach innen eingedrückt Außerdem waren Kratzer in diesem Bereich ersichtlich - Sachschaden rund 2.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Bebra. Am Dienstag (01.07.) in der Zeit von 7.20 bis 12 Uhr, parkte ein Eisenacher seinen blauen Kia-Ceed auf einem Parkplatz in der Gilfershäuser Straße beim Bahnhof. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug vermutlich beim Ein-bzw. Ausparken im Bereich der Fahrerseite (Delle u. Kratzer) beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

In beiden Fällen Hinweise erbeten unter 06623-937-0 oder www.online.hessen.de.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

