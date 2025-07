Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsrowdy flüchtig - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Fulda. Am Dienstagabend (01.07.), gegen 23 Uhr, zog ein schwarzes Motorrad die Aufmerksamkeit einer Streife auf sich. Die Beamten entschlossen sich im Bereich Lindenstraße zu einer Kontrolle von Fahrer und Fahrzeug. Als der Motorradfahrer diese Absicht bemerkte, flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Petersberger Straße, stadtauswärts. Hierbei zeigte er wiederholt eine rücksichtlose Fahrweise und geriet in Höhe der B 27 außer Sichtweite der Beamten. Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden mögliche von der Fahrweise Betroffene sowie Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

(PB)

