POL-OH: Pkw aufgebrochen

Vogelsbergkreis (ots)

Grebenau. In der Straße "Am Berg" brachen Unbekannte am Dienstag (01.06.), zwischen 5:45 Uhr und 15:20 Uhr, einen schwarzen VW Golf auf, indem sie das Beifahrerfenster einschlugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

