Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Alleinunfall einer E-Bike-Fahrerin mit Personenschaden

Am Mittwoch, den 02.07.2025, kam es gegen 18:50 Uhr in Poppenhausen in der Nähe des Ortsteils Gackenhof zu einem Alleinunfall einer E-Bike-Fahrerin. Konkret befuhr die 45-jährige Frau die Straße "Steinbruch" in Fahrtrichtung der L3330. Im Weiteren übersah die E-Bike-Fahrerin eine Fahrbahnunebenheit, bremste stark und stürzte in der Folge ohne Fremdverschulden. Die Frau verletzte sich im Zuge des Unfallgeschehens leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Neben der Polizeistation Hilders war ein Rettungswagen eingesetzt.

Röhrig, POK (Polizeistation Hilders)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell