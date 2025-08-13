PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Öffentlichkeitsfahndung mit Audioaufnahmen nach Großeinsatz in Diskothek

Ein Audio

  • Notruf_Bombendrohung_Naava_Melle.mp3
    MP3 - 61 kB - 00:31    Download

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum 29.09.2024 kam es in der Diskothek Naava zu einem Großeinsatz. Gegen 01:00 Uhr ging bei der Leitstelle Herford ein Drohanruf ein: Eine männliche Stimme behauptete, es seien mehrere Bomben in der Diskothek platziert. Das Gebäude wurde daraufhin evakuiert. Die Gäste wurden von Polizei, Rettungsdienst und dem clubeigenen Sicherheitspersonal in Sicherheit gebracht. Mithilfe eines Sprengstoffspürhundes durchsuchten Beamte im Anschluss das Gebäude und konnten gegen 05:00 Uhr schließlich Entwarnung geben. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten auf. (Link zur Ursprungspressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5875188 )

Die Strafverfolgungsbehörden fahnden nun mithilfe einer Audioaufnahme öffentlich nach dem unbekannten männlichen Täter. Die Stimme des Mannes ist in der beigefügten Datei zu hören. Hinweise nimmt die Polizei Melle unter der Telefonnummer 05422/92260 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

